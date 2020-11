Açores: José Manuel Bolieiro (PSD) indigitado presidente do Governo Regional

José Manuel Bolieiro, líder do PSD/Açores e presidente indigitado do Governo do arquipélago

O anúncio foi feito por Pedro Catarino em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, no final do segundo dia de audições aos partidos com assento na nova Assembleia Legislativa Regional, que terá, pela primeira vez, oito forças políticas.

O PS venceu as eleições legislativas regionais, mas perdeu a maioria absoluta, que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados (em 57)

O PSD foi a segunda força política mais votada, com 21 deputados, seguindo-se o CDS-PP, com três. Chega, BE e PPM elegeram dois deputados e Iniciativa Liberal (IL) e PAN um cada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos têm 26 deputados, anunciaram esta semana uma coligação, mas necessitam de mais três mandatos para alcançar uma maioria absoluta. Ao final da manhã de hoje, após ser recebido pelo representante da República, o líder regional dos sociais-democratas disse que já existem acordos com Chega e IL.

A instalação da Assembleia Legislativa, que tem um total de 57 deputados, está marcada para 16 de novembro. Habitualmente, o Governo Regional toma posse, perante o parlamento, no dia seguinte.

Depois da tomada de posse, o programa do executivo terá de ser entregue na Assembleia Legislativa em 10 dias.

Pedro Catarino salientou que o PSD, apesar de ser a segunda maior força e só ter 21 deputados, apresentou acordos escritos com o CDS (3 deputados), PPM (dois), Chega (outros dois) e Iniciativa Liberal que lhe permitem ter apoio maioritário no Parlamento regional

Já o PS, mesmo tendo sido a força mais votada, não apresentou nenhuma coligação nem acordos escritos com outras forças que lhe permitissem ter apoio maioritário, explicou.

Além do mais, disse ainda, o PSD e todas as forças à direita do PSD - que somadas são maioritárias - disseram que votariam contra um governo PS.