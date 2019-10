112 deputados para o PS, segundo extrapolação na Lusa

Uma extrapolação da Eye Data para a Lusa a partir dos resultados já contabilizados dá 112 deputados ao PS (38,44%) e 80 ao PSD (27,97%).

Segundo o mesmo estudo, os partidos representados na AR continuam a ser os atuais (PSD+PS+BE+CDS+CDU+PAN).

Ou seja, o Livre, a Aliança, o Chega e a Iniciativa Liberal ficam de fora, ao contrário da possibilidade avançada pelas projeções emitidas pelas televisões às 20h00.

O mesmo exercício dá 18 deputados ao BE (10,06%) - menos um do que os atuais 19.

A CDU sofre um forte abalo, passando dos atuais 17 deputados para 11 (6,35%).

O CDS-PP é o maior derrotado da noite eleitoral, de acordo com esta extrapolação. Passa dos atuais 18 deputados para apenas cinco (4,09%).

Já o PAN sobe de um eleito para quatro (3,61%).

A maioria absoluta faz-se na AR com 116 deputados (num total de 230). Confirmando-se esta geometria, Costa pode fazer "geringonças" parciais (ou com o BE ou com a CDU).

Com uma "pangonça" (entendimento PS + PAN) seria obtida a maioria absoluta pela margem mais mínima (116 deputados)