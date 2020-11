Jerónimo considera medidas "desproporcionais, incongruentes e desadequadas"

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa, participa no comício "A Revolução de Outubro e a luta na atualidade", no Pavilhão da Juventude da Castanheira do Ribatejo, 08 de novembro de 2020.

Num comício em Castanheira do Ribatejo (no concelho de Vila Franca de Xira), Jerónimo de Sousa referiu-se às medidas aprovadas no Conselho de Ministros extraordinário e que concretizam o decreto do estado de emergência que vigorará entre segunda-feira e dia 23 de novembro.

"As medidas adotadas pelo Governo na sequência da declaração do Estado de Emergência, aprovado esta sexta-feira na Assembleia da República, com o voto contra do PCP, afiguram-se não só desproporcionais, incongruentes e desadequadas como sobretudo não têm correspondência com as exigências colocadas no plano da saúde pública e da capacitação do SNS para enfrentar a epidemia de Covid-19, e para criar condições de proteção sanitária para que a vida nacional prossiga", defendeu.

Jerónimo de Sousa criticou que, a pretexto da subida de casos de covid-19, aumentem "as vozes dos que reclamam mais restrições às liberdades, mais cortes de direitos e mesmo medidas mais musculadas, trocando a pedagogia pela via repressiva no combate à pandemia"

"Aquilo de que o País necessita é de medidas que estimulem a proteção individual, promovam a pedagogia da proteção e assegurem condições de segurança sanitária para que a vida nacional possa prosseguir nas suas múltiplas dimensões", defendeu.

O secretário-geral comunista apelou a que "o direito aos salários, o direito a ter direitos não sejam apagados" em contexto de pandemia.

"Que não exercitem o medo para tirar esses direitos, da nossa parte tudo faremos para que, salvaguardando as medidas sanitárias, garantindo a proteção de cada e um de todos nós, não impeçam o exercício de direitos e liberdades fundamentais", apelou.

Para o líder comunista, "em vez de suspender, proibir ou impedir atividades ou eventos, o que é necessário é que sejam criadas condições de segurança sanitária para que se mantenham as atividades económicas, sociais, culturais e desportivas".

"É necessário dar prioridade às medidas de reforço da capacidade de resposta do SNS, de segurança no funcionamento das escolas, dos lares, dos transportes públicos, das instalações e equipamentos culturais e desportivos", pediu.

Jerónimo de Sousa recordou que, no mesmo dia em que foi aprovado o novo estado de emergência, com o voto contra do partido, o PCP apresentou um conjunto de 35 propostas para garantir o reforço do SNS.

"Porque não basta invocar a gravidade da situação, como o Governo faz, é preciso fazer corresponder as palavras aos atos", referiu.

O comício do PCP, destinado a assinalar a Revolução russa de Outubro, juntou mais de uma centena de pessoas num pavilhão, todas em lugares sentadas com distanciamento e máscara.

À entrada, todos tinham de desinfetar as mãos com álcool gel e, à saída, foi pedido que ninguém saísse antes da indicação do partido.

Portugal contabiliza pelo menos 2.896 mortos associados à covid-19 em 179.324 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).