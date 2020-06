Demissão na bancada do PSD no Parlamento

O deputado do PSD Álvaro Almeida demitiu-se de funções de coordenador na Comissão de Saúde e de vice-coordenador na Comissão de Orçamento e Finanças, de acordo com um mail enviado hoje à bancada a que a Lusa teve acesso.

"Venho informar-vos que comuniquei ontem ao presidente do grupo parlamentar do PSD a minha demissão das funções de coordenador dos deputados do PSD na 9ª Comissão de Saúde, bem como das funções de vice-coordenador na 5ª Comissão de Orçamento e Finanças", escreve.

Na carta, o deputado - que também deixou de integrar recentemente a nova equipa dirigente do Conselho Estratégico Nacional do PSD - não explica os motivos da demissão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Contactado pela Lusa, Álvaro Almeida escusou-se igualmente a fazer qualquer comentário neste momento sobre a sua decisão.

"Continuarei a exercer os mandatos para que fui eleito com todo o empenho e dedicação, contribuindo com todas as minhas forças para o nosso objetivo de servir Portugal através da afirmação do PSD como verdadeira alternativa à governação socialista", refere Álvaro Almeida, na mensagem enviada aos deputados da bancada.

Esta é a segunda saída da equipa de coordenação parlamentar do PSD nas últimas semanas, depois de em 26 de maio o antigo líder da JSD Pedro Rodrigues se ter demitido do cargo de coordenador da bancada na Comissão de Trabalho e Segurança Social, invocando "falta de confiança" do presidente do partido e do grupo parlamentar, Rui Rio.