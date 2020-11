Vídeo mostra tentativa de carjacking na A1 e o pânico dos ocupantes

Um grupo de amigos circulava cerca das 4.50 do passado dia 13 na A1, junto ao nó de Avintes, em Vila Nova de Gaia, quando de repente se aproximou um carro pela faixa da esquerda. A cena foi toda filmada e é possível perceber que se tratava de um carjacking.

O vídeo foi publicado pela Rádio Portuense.

No vídeo vê-se um dos ocupantes dos bancos traseiros do carro da faixa da esquerda a abrir o vidro e a apontar uma caçadeira na direção do veículo onde seguia o grupo de amigos. De acordo com o JN, as vítimas já terão apresentado queixa na PJ.

Num primeiro momento, é feita uma ultrapassagem para tentar bloquear o carro. Mas alertado por um dos amigos, o condutor do outro veículo não parou e seguiu em alta velocidade para tentar escapar. A fuga só terminou quando o carro que estava a ser alvo de carjacking entrou em sentido contrário num dos nós de acesso à A1. Através do áudio do vídeo é possível perceber bem o pânico dos ocupantes.