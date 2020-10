Universidade de Évora cria cátedra de Estudos Ibéricos

A primeira cátedra de Estudos Ibéricos da Península, que pretende ser uma unidade de investigação e transferência do conhecimento nesta área e promover o diálogo cultural e as relações entre Portugal e Espanha, vai nascer na Universidade de Évora.

A assinatura pública do memorando decorreu na passada quinta-feira. Na cerimónia, a reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas, sublinhou que "esta nova estrutura tem como finalidade transformar-se num centro de excelência internacional promotor e difusor, de um ponto de vista cultural, do diálogo entre Portugal e Espanha, difundindo o respeito pela pluralidade cultural peninsular".

Por seu lado, segundo uma nota publicada no site da universidade, a diretora-geral de Ação Externa da Junta de Extremadura, Rosa Balas Torres, considerou a criação desta Cátedra como uma clara intenção "para continuar a aprofundar o conhecimento mútuo" e "criar um espaço de debate e de formação transfronteiriça de âmbito cultural, mas também económico". A Junta da Extremadura é mecenas da iniciativa.

António Saez Delgado, professor do Departamento de Linguística e Literaturas e reputado especialista nas relações culturais e literárias no espaço ibérico explicou que "a criação da Cátedra vem dar resposta a uma necessidade de reunir diferentes vozes e visões críticas, em termos de investigação, sobre a realidade ibérica." E que a principal missão da cátedra passa por promover a cidadania, o convívio e o diálogo "das culturas ibéricas no plural, mantendo o respeito pela idiossincrasia de cada espaço cultural." e preservando "esse valor da diferença que faz com que a península tenha o imenso valor cultural que tem".

Presentes estiveram ainda o diretor-geral do El Corte Inglês, Enrique Hidalgo, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, Roberto Pereira Grilo e vários representantes da embaixada de Espanha em Portugal. A cátedra conta ainda com o apoio de várias instituições culturais, como a Fundação José Saramago e a Casa Fernando Pessoa, representadas pelas respetivas responsáveis Pilar del Río e Clara Riso, e a Organização dos estados Ibero-Americanos na pessoa na sua diretora em Portugal, Ana Paula Laborinho.