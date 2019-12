Torre de escritórios do Centro Comercial Colombo foi evacuada devido a fogo

Um incêndio ao início da tarde desta quinta-feira "numa área técnica" levou à evacuação de uma das torres de escritórios do Centro Comercial Colombo. O fogo está extinto, as pessoas começaram a regressar ao edifício e o "centro comercial não foi afetado", disse ao DN fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa.

O alerta foi dado às 13:53 e o edifício foi evacuado por precaução antes da chegada do Regimento de Sapadores de Bombeiros. Estiveram no local 24 operacionais, apoiados por oito viaturas, de acordo com a página da Proteção Civil.

Não há registo de feridos.