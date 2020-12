Um homem morre e dois GNR feridos em tiroteio em Fernão Ferro

Dois militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) ficaram feridos na sequência de um tiroteio que decorreu esta terça-feira na localidade de Fernão Ferro, concelho do Seixal, e que culminou com a morte de um homem.

Os dois militares estavam a cumprir um mandado de detenção e abordaram e abordaram o suspeito, que se encontrava acompanhado por uma mulher, "tendo este reagido e disparado contra um dos militares, seguindo-se uma troca de tiros", adianta a GNR em comunicado.

"Desta situação, ambos os militares, bem como a mulher, ficaram feridos, estando a ser prestada a assistência médica. O suspeito acabou por falecer no local. Foi ainda detido um homem por resistência e coação", pode ler-se na nota enviada às redações.

No local estão mobilizados diversos meios do Comando Territorial de Setúbal e da Unidade de Intervenção, tendo sido contactada a Polícia Judiciária (PJ) que às 20.00 se encontrava a caminho do local.