Inspetores do SEF detidos por homicídio. Há diretores demitidos

Três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeitas de terem espancado até à morte um homem ucraniano de 40 anos numa sala do aeroporto do Lisboa. A vítima pretendia entrar em Portugal de forma irregular e foi alvo de fiscalização pelo SEF, na sequência da qual acabou por ser agredida com extrema violência. Veio a morrer e, apurou o DN, a autópsia foi conclusiva: a causa da morte foram agressões na zona da caixa torácica. O SEF já demitiu o Diretor, António Sérgio Henriques, e o Subdiretor. Amílcar Vicente, da Direção de Fronteiras de Lisboa do SEF. "Cessaram funções com efeitos a partir de hoje", diz um comunicado da direção da SEF.

A PJ já confirmou as detenções e teve a colaboração do SEF. "Os detidos integram os quadros daquele Serviço e a investigação apurou que serão os presumíveis responsáveis pela morte de um homem de nacionalidade ucraniana, de 40 anos, que tentara entrar, ilegalmente, por via aérea, em território nacional, no pretérito dia 10 de março", explica a PJ.

De acordo com a PJ, "os factos foram cometidos nas instalações do Centro de Instalação Temporária, no aeroporto de Lisboa, no passado dia 12, após a vítima ter supostamente provocado alguns distúrbios no local".

Na mesma nota, o "SEF confirma que, no dia 12 de março, ocorreu no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do Aeroporto de Lisboa o óbito de um cidadão estrangeiro, tendo sido de imediato, no próprio dia, comunicado ao Exmo. Procurador Adjunto de turno junto do DIAP de Lisboa. A ocorrência foi também comunicada à Inspeção Geral da Administração Interna. O SEF está desde o início a colaborar com as autoridades envolvidas na investigação e tomou de imediato as medidas previstas em sede disciplinar".

MAI abre inquérito

O Ministro da Administração Interna (MAI) também já "determinou à Inspeção Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito à Direção de Fronteiras de Lisboa do SEF (aeroporto de Lisboa), designadamente ao funcionamento do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) daquele aeroporto".

Em nota à imprensa, o MAI, adianta que "determinou igualmente a abertura de processos disciplinares ao Diretor e Subdiretor de Fronteiras de Lisboa, cujas comissões de serviço foram hoje cessadas, ao Coordenador do ECIT, bem como a todos os envolvidos nos factos relativos ao falecimento de um cidadão estrangeiro naquelas instalações"

O crime ocorreu a 12 de março. Dois dias antes, o ucraniano chegou a Portugal, num voo proveniente da Turquia e como turista, e foi como habitual alvo da ação do SEF. Não se sabe exatamente o que aconteceu para que este desfecho ocorresse mas o homem - que terá reagido mal à detenção inicial por irregularidades - foi levado para uma sala no aeroporto onde acabou por ser torturado e agredido com extrema violência. Acabou por morrer nessa sala onde supostamente não existem câmaras de videovigilância.

Durante o período de detenção, o ucraniano chegou a receber assistência médica devido a um ataque epilético e estaria já de volta a uma sala de enfermaria, do Centro de Instalação Temporário, para ser expulso do país quando se deu o crime. Terá sido nessa altura que causou os referidos distúrbios. Foi encontrado sem vida no dia seguinte por outros elementos do SEF. Durante a autópsia, os médicos legistas decidiram alertar a PJ dado que verificaram a existência de agressões.

A investigação da PJ concluiu que três inspetores do SEF, com idades de 42, 43 e 47 anos, foram os responsáveis pelo crime. O relatório da autópsia foi conclusivo e aponta que agressões na zona da caixa torácica que levaram a asfixia provocaram a morte do imigrante de leste. Por apurar estão os motivos que levaram a tal fúria dos inspetores e a um abuso de autoridade desta ordem que culminou em homicídio.

Após a detenção dos três inspetores, a PJ prossegue com as investigações já que o crime teve lugar há mais de três semanas e pretende apurar se outros elementos do SEF tiveram conhecimento do desfecho das agressões, embora não tenham participado nas mesmas. No seio deste órgão de policia criminal, há uma grande surpresa e ainda se tenta perceber como esta situação se desenvolveu.

Os detidos devem ser presentes a tribunal nas próximas horas.

(noticia atualizada às 11.15 com comunicado da Polícia Judiciária)