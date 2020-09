Três homens detidos por suspeita de abuso sexual de uma criança de 13 anos. Pai da vítima esfaqueado

Três homens, entre os 17 e os 23 anos, foram detidos no concelho de Vila Franca de Xira pela suspeita de abuso sexual de uma criança, ofensa, ameaças e arma proibida, divulgou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explica que os factos que determinaram estas detenções ocorreram no dia 27 março, quando os três homens "perpetraram um crime de abuso sexual sobre uma criança, com 13 anos", e esfaquearam "várias vezes" o pai da vítima.

"Além disso, os autores não se coibiram de ameaçar, repetidamente, com a execução de mais crimes contra a liberdade e integridade sexual da criança e, também, contra a vida de ambas as vítimas", acrescenta a nota.

Um dos detidos possuía já antecedentes criminais por ilícitos de roubo, furtos em estabelecimentos, tráfico de estupefacientes e ameaça com arma de fogo.

Presentes a primeiro interrogatório judicial, foi aplicada a um dos detidos a medida de coação de prisão preventiva, enquanto os outros dois ficaram sujeitos a apresentações policiais periódicas, assim como a proibição de contactos com as vítimas e os demais intervenientes no processo.