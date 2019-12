Três homens detidos por roubo de 84 quilos de pinha

O Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial de Grândola, deteve no no dia 13 de dezembro três homens em flagrante delito por furto de pinha de pinheiro manso. Os suspeitos, com idades entre os 22 e os 33 anos, dedicavam-se ao furto em Grândola quando foram denunciados às autoridades.

"Na sequência de uma denúncia, os militares deslocaram-se de imediato a uma zona de pinhal onde confirmaram a existência de três indivíduos que se encontravam em cima de um pinheiro, num terreno alheio e sem o consentimento do legitimo proprietário", lê-se no comunicado da GNR.

Foram apreendidos 84 quilos de pinha mansa, 280 euros em dinheiro e um veículo.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Grândola, lê-se ainda no comunicado.