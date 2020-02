Terça-feira de Carnaval: chuva no continente, altas temperaturas na Madeira

O sol e o calor não duram até ao carnaval. Na terça-feira, as temperaturas vão descer muito e a chuva, que começará a norte, chegará a todo o país, com especial incidência no litoral, diz fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Aproveite o sol e as temperaturas acima do que é normal para esta época do ano, porque só duram até segunda-feira, em Portugal continental. Descida de temperatura em todo o país e chuva intensa no Minho, que se alastrará durante a tarde ao centro e sul, sobretudo no litoral, sob a forma de aguaceiros, são as previsões para dia 25 de fevereiro, terça-feira de Carnaval. Não guarde, portanto, os casacos nem os guarda-chuvas.

Na Madeira o cenário será diferente, com "temperaturas anormalmente altas para esta altura do ano. Registaram-se 27 graus na zona oeste do Funchal, que é temperatura de verão e estamos em fevereiro", diz a mesma fonte, que avança que o calor vai manter-se até dia 25. O vento forte, que motivou o alerta amarelo para aquela região, diminuirá de intensidade.