Chuva só vai embora no domingo, mas temperaturas sobem já amanhã

A chuva que se fez sentir nos últimos dias vai continuar até domingo, apesar da temperatura máxima começar a subir já esta sexta-feira. Os termómetros podem chegar quase aos 30 graus, mas é "sol de pouca dura", uma vez que a precipitação regressa já na próxima semana. "Uma situação típica de primavera", segundo Ângela Lourenço, meteorologista do IPMA.

"Esta situação mais gravosa vai melhorando gradualmente já a partir de sexta-feira, embora na região Sul vá levar mais tempo a passar", avança a meteorologista, explicando que a depressão que está a atingir o território português, e que tem causado chuva intensa e trovoada, se está agora a deslocar para Marrocos, e é por isso que as regiões mais a sul - como o Algarve - só deixam de ter precipitação no domingo.

Apesar da chuva, menos intensa já a partir de sexta-feira, as temperaturas irão subir "gradualmente", cerca de "dois a três graus" por dia, e até terça-feira, e é este o período em que os portugueses poderão aproveitar o tempo mais quente.

As temperaturas máximas - que poderão chegar perto dos 30 graus em algumas regiões (Santarém chegará aos 28 graus Celsius e Beja aos 27) - começam a descer a partir de quarta-feira, e regressam aos valores desta semana, entre os 20 e os 22 graus Celsius.

"A chuva vai-se embora, mas as nuvens não, não vamos ter o céu completamente limpo", diz ainda Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA).

A partir de "quarta ou quinta-feira", haverá então uma descida das temperaturas máximas em todo o país, mas ainda não é certo que a chuva regresse, avança ainda a responsável do IPMA.

Para Lisboa, a partir de sexta-feira, esperam-se máximas que podem chegar aos 27 graus Celsius, e no Porto os termómetros poderão registar até 25 graus celsius.