Taylor Swfit doou 26 mil euros a portuguesa que sonha ser matemática

Vitoria Mario tem 18 anos e um sonho: ser matemática. A portuguesa, a viver com familiares no Reino Unido há quatro anos, percebeu que não tinha condições financeiras para pedir um empréstimo que lhe garantisse os estudos na universidade - para onde entrou por ter atingido notas de excelência.

Depois de ter escrito para 400 empresas a pedir ajuda e de até ter palmilhado as ruas onde vivem os habitantes mais ricos do Reino Unido e de ter deixado uma carta onde contava o seu sonho e pedia ajuda para pagar os estudos, percebeu que não iria ter resposta. Não desistiu e decidiu tentar a plataforma Go Fund Me.

A meta eram as 40 mil libras esterlinas e na quinta-feira a cantora Taylor Swift decidiu transferir o restante que faltava: 23, 373 mil libras (cerca de 26 mil euros).

"Vitória, conheci a tua história online e fiquei muito inspirada pelo teu empenho e dedicação em transformar os teus sonhos em realidade. Quero oferecer-te o resto do valor da tua meta. Boa sorte em tudo o que fazes. Amor, Taylor", foi a mensagem deixada pela cantora norte-americana.

Quando a história da portuguesa Vitoria foi contada nos media britânicos -e apesar da jovem já ter atingido a meta das 40 mil libras - muitos mais se quiseram juntar a Taylor Swift.

"Já sei que atingiste a tua meta, mas usa este valor para beber um copo" ou "Compra um extra para ti", e ainda "Adoro ver talentos negros a terem sucesso", foram algumas das mensagens deixadas na página Go Fund Me de Vitoria Mario.

"Não acredito no impossível", escreveu a jovem de 18 anos

"A vida nem sempre é fácil, mas escolho ver o lado bom dela. Não acredito no impossível e por isso resolvi partilhar a minha história. Semear uma semente em mim e no meu sonho, é semear uma semente numa geração de jovens imigrantes que enfrentam barreiras e lutas semelhantes às minhas, que têm objetivos, sonhos e aspirações. Ajude-me a enfrentar hoje esta batalha", escreveu a portuguesa quando decidiu avançar para a angariação de fundos.

Vitória Mário vai estudar Matemática na Universidade de Warwick.

No texto que acompanha o pedido no site Go Fund Me , a portuguesa explica que "as barreiras socioeconómicas de não ser elegível para empréstimos / subsídios de manutenção se devem não apenas ao facto de não ter o status de 'Residente', mas também porque a minha família tem baixos rendimentos e não pode ajudar-me a pedir financiamento através da universidade".

O valor pedido pela estudante portuguesa - e já ultrapassado - é uma estimativa do que vai gastar em quatro anos de curso: alojamento (24 mil libras), equipamento (3 mil libras), outras despesas, como alimentação, transportes, gás, eletricidade, etc.. (13 mil libras).