TAP cancela voos de ligação à Madeira devidos a ventos fortes

A TAP cancelou seis voos entre a Madeira e os aeroportos de Lisboa e Porto que estavam previstos para a noite desta quarta-feira e a manhã de quinta-feira. A decisão surge após o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter emitido um aviso laranja para a região, com previsão de ventos superiores a 90 km/h. Este aviso do IPMA vigora até às 06.00 de quinta-feira.

Foram cancelados os voos com partida de Lisboa e chegada prevista ao Funchal às 21.00 e 01.00, e a ligação do Porto que tinha aterragem prevista para as 00.10. Os voos com destino a Lisboa das 21.50 e das 05.05 foram igualmente cancelados tal como o voo com destino ao Porto às 07.05 de quinta-feira.

O IPMA coloca em vigor a partir das 18.00 o alerta amarelo para o vento forte, com a previsão de rajadas até 80 km/h, subindo para laranja depois das 21.00, período em que o IPMA admite rajadas até 90 km/h.