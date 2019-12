Sismo de 4,9 registado ao largo da ilha das Flores

Sismo com magnitude 4,7 na escala de Richter sentido no Faial e no Pico

Um sismo de magnitude de 4,9 na escala de Richter foi registado esta quarta-feira às 11:00 locais (menos uma em Lisboa), a 114 quilómetros de Santa Cruz das Flores.

Segundo o National Earthquake Information Center, o abalo teve lugar a dez quilómetros de profundidade.

João Luís Gaspar, do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) declarou à agência Lusa que o sismo, registado na crista média atlântica, "não tem qualquer tipo de relação" com a crise sísmica que se faz sentir desde 2 de novembro na ilha do Faial, na zona do Capelo.

A crise sísmica, que ocorre numa zona entre os 25 e os 35 quilómetros a oeste do Faial, já provocou mais de cinco mil eventos, entre os quais 51 sismos sentidos pela população, sete destes com magnitude superior a 4 na escala de Richter.

O mais intenso sismo desta crise sísmica foi registado a 18 de novembro, pelas 08:41, e teve magnitude de 4,7.