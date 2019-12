Sismo com magnitude 4,7 na escala de Richter sentido no Faial e no Pico

Numa nota enviada às redações, a entidade informa que, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 08:51 locais (mais uma hora em Lisboa), com epicentro a cerca de 30 quilómetros a oeste do Capelo, na ilha do Faial.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Capelo, Castelo Branco e Feteira (concelho de Horta, ilha do Faial)", adianta a Proteção Civil dos Açores.

O evento foi também sentido com intensidade IV nas freguesias de Praia do Norte e Matriz (concelho da Horta) e com intensidade III nas freguesias de Santa Luzia e São Roque do Pico, já no concelho de São Roque do Pico, na ilha do Pico.

O CIVISA "continua a acompanhar o evoluir da situação".

Desde 3 de novembro que a zona oeste do Faial tem vindo a registar um aumento da atividade sísmica.

Segundo o IPMA, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).