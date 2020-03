Santiago do Cacém

IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera

O sismo ocorreu às 22.04, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), com o epicentro a ser a NE de Santiago do Cacém.

A magnitude foi de 2,7 na escala de Richter. Apesar da fraca intensidade, o tremor de terra foi sentido na região e até em zonas mais perto de Lisboa.