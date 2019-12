Serviços municipais capturam cobra que fez parar obra no Porto [Veja o vídeo]

A cobra que assustou os trabalhadores da construção civil que trabalharam numa obra na zona do Amial, no Porto, e fez mesmo parar os trabalhos, foi capturada pelos serviços municipais do Porto. O momento foi registado em vídeo, divulgado esta terça-feira pela Câmara do Porto.

A cobra já tinha aparecido na semana passada mas segunda-feira voltou a mostrar-se na obra que decorre no Amialno cruzamento entre a Rua Nova do Tronco e a Rua do Amial. Nesse dia, os serviços municipais de Proteção Civil não a conseguiram apanhar mas esta terça-feira lograram esse objetivo. Os operários falavam numa cobra com mais de dois metros, mas segundo a Câmara do Porto não terá esse comprimento. No entanto, pelas imagens vê-se que resistiu muito e possui uma dimensão assinalável.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Imagem da cobra, divulgada pela Câmara do Porto © D.R.

"A famosa cobra, que ganhou na imprensa mais metros do que aqueles que efetivamente tem, não escapou hoje aos trabalhadores da Câmara do Porto que, com paciência, fintaram a sua ardilosa capacidade para se infiltrar entre as frinchas de um muro de pedra, nas imediações da obra onde foi ontem avistada", lê-se na nota divulgada no portal Porto.pt.

O réptil ficou agora à guarda dos serviços municipais.