SEF detém três pastores evangélicos por auxílio à imigração ilegal e tráfico de pessoas

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve esta quinta-feira três pastores de uma organização religiosa, suspeitos da prática dos crimes de associação de auxílio à imigração ilegal e tráfico de pessoas.

Além dos três mandados de detenção, o SEF anunciou esta sexta-feira, em nota enviada à imprensa, que cumpriu ainda cinco mandados de busca domiciliária, na zona da Grande Lisboa.

Durante as buscas, foram identificadas cerca de 30 cidadãos oriundos da América do Sul, alojados em locais de culto, em condições muito precárias.

Os cidadãos estrangeiros, angariados pela organização religiosa no país de origem, encontravam-se na sua maioria em situação irregular em Portugal, a exercer atividade laboral subordinada sem o necessário título jurídico válido.

Além das precárias condições de trabalho, alojamento e higiene em que foram detetados, os cidadãos estrangeiros, entre os quais crianças, eram sujeitos ao pagamento de quantias de dinheiro para a organização religiosa.

Os detidos vão esta sexta-feira ser presentes a Tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

No total, participaram na operação 55 elementos do SEF, que vai continuar com a investigação.