Saiba onde e quando vão estar os radares em julho

Açores

07 julho 07.00 ER Santa Bárbara e Rua Prof. António Ornelas Simões, Ribeirinha - Angra do Heroísmo

08 julho 06.45 ER Feteiras/Rua do Biscoito - Ponta Delgada

09 julho 14.45 ER Livramento Acesso Bairro do "Costa" - Ponta Delgada

10 julho 14.45 ER Atalhada - Rosário - Ponta Delgada

10 julho 07.00 Rua 5 de Outubro - Horta

13 julho 06.45 Eixo Sul, Nó de Belém - Ponta Delgada

14 julho 17.00 ER - Feteira - Horta

14 julho 14.45 Eixo Norte, Km 6.6 - Ribeirinha - Ponta Delgada

15 julho 14.45 ER da Ribeira Grande - Ponta Delgada

16 julho 13.00 Ladeira da Pateira e Estrada, Posto Santo - Angra do Heroísmo

18 julho 06.45 Eixo Sul, entre Nó da Manguinha e Nó do Livramento - Ponta Delgada

20 julho 14.45 Via Rápida Capelas, entre Arribanas e Fajã de Cima - Ponta Delgada

24 julho 07.00 ER Lajes e ER Agualva - Angra do Heroísmo

29 julho 07.00 Rochão da Cruz, S. Sebastião e ER Porto Judeu de Cima, Porto Judeu - Angra do Heroísmo

Aveiro

06 julho 08.00 EN 16 - Km 0,5 (Av. Europa) - Aveiro

08 julho 09.00 Av. 32 - Espinho

08 julho 15.00 Av. D. Manuel I (Junto à pousada da Juventude) - Ovar

09 julho 09.00 Rua dos Fundões (frente ao Centro Tecnológico do Calçado ou na rua António Nobre) - São João da Madeira

09 julho 15.00 Rua Dr. Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

13 julho 08.00 EN 16 - Km 0,5 (Av. Europa) - Aveiro

15 julho 09.00 Av. da Régua - Ovar

15 julho 15.00 EN 109.4 (Junto à Peraltafil) - Espinho

16 julho 09.00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

16 julho 15.00 Av. 1.º de Maio (próximo à Cartonex) - São João da Madeira

20 julho 08.00 EN 16 - Km 0,5 (Av. Europa) - Aveiro

23 julho 08.00 EN 16 - Km 0,5 (Av. Europa) - Aveiro

Beja

01 julho 09.00 Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

07 julho 09.00 Av. Salgueiro Maia - Beja

15 julho 09.00 Rua Zeca Afonso - Beja

22 julho 09.00 Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

28 julho 09.00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja

Braga

07 julho 08.30 Circular Urbana - Guimarães

10 julho 15.00 Av. António Macedo - Braga

15 julho 08.30 Circular Urbana - Guimarães

15 julho 14.00 Circular de Barcelos - Barcelos

20 julho 15.00 Av. Miguel Torga - Braga

21 julho 14.30 Variante EN 14 - Vila Nova de Famalicão

28 julho 08.30 Circular Urbana - Guimarães

Bragança

07 julho 08.00 Av. General Humberto Delgado - Bragança

14 julho 08.00 Av. das Comunidades Europeias - Mirandela

16 julho 16.00 Circular Interna de Bragança - Bragança

Castelo Cranco

03 julho 09.00 Chão de S. André - Castelo Branco

14 julho 08.00 Av. da Rio de Janeiro - Covilhã

23 julho 08.00 Av. da Europa - Castelo Branco

28 julho 16.00 Alameda Europa - Covilhã

Coimbra

03-jan-00 09.00 Estrada da Guarda Inglesa - Coimbra

09 julho 08.00 IC 2 Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz.

14 julho 09.00 Av. Fernando Namora - Coimbra

14 julho 14.00 Av. Dr. Mário Soares (Centro Escolar Tavarede) - Figueira da Foz

21 julho 09.00 Av. Inês de Castro - Coimbra

22 julho 08.00 IC 2 Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz.

28 julho 09.00 IC 2 Sentido Sul/Norte KM 191,3 - Coimbra

30 julho 14.00 Av. Dr. Mário Soares (Centro Escolar Tavarede) - Figueira da Foz

Évora

01 julho 08.30 CM 1094 - Estrada do Bairro de Almeirim - Évora

06 julho 10.00 EN 18 - ao Gil - Estremoz

08 julho 16.30 Av. D. Manuel Trindade Salgueiro - Évora

14 julho 16.30 EN 114 - Av. Túlio Espanca - Évora

27 julho 09.00 EN 18 - ao Bairro do Frei Aleixo - Évora

29 julho 10.00 Av. Rainha Santa Isabel - Estremoz

Faro

03 julho 09.00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Stº António

07 julho 08.30 Av. V6 - Portimão

09 julho 09.00 Av. 5 de Outubro - Olhão

13 julho 08.30 Av. V6 - Portimão

17 julho 09.30 Av. Fonte Coberta - Lagos

22 julho 09.00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Stº António

Guarda

15 julho 07.00 Via de Cintura Externa da Guarda

20 julho 07.00 Via de Cintura Externa da Guarda

22 julho 07.00 Via de Cintura Externa da Guarda

29 julho 17.00 EM 577

Leiria

03 julho 14.30 N 242 Km 4,200 - Leiria

08 julho 09.00 Rua Central do Moinho de Cima - Marinha Grande

14 julho 14.00 Av. Nogent Sur de Marne - Nazaré

16 julho 14.30 N 356-1 Km 5,600 - Leiria

17 julho 09.00 Rua Frei Fortunato - Alcobaça

Lisboa

02 julho 09.00 Estrada dos Salgados - Amadora

06 julho 14.00 Av. Calouste Gulbenkiam - Lisboa

08 julho 09.00 Av. Marginal - Hotel Miragem - Estoril

08 julho 08.30 EN 10, Km 123.7, sentido Vila Franca de Xira/Alhandra - Alhandra

10 julho 09.00 EN 250-1 - Algueirão

10 julho 14.00 EN 117 - Belas

13 julho 14.00 Av. Infante D. Henrique, frente a Santa Apolónia - Lisboa

16 julho 07.00 Av. da República, sentido Poente/Nascente - Oeiras

16 julho 13.00 Av. Ivens, sentido Lisboa/Cascais - Dafundo

22 julho 14.00 Rua Conde Almoster - Lisboa

22 julho 09.00 Av. Nicolau Breyner- Loures

22 julho 14.00 Rua da Liberdade, dois sentidos - Pontinha

27 julho 14.00 Av. Padre Cruz - Lisboa

Madeira

08 julho 07.00 ER 227, n.º 33 (Tabua) e ER 104 Rocha Alta

10 julho 08.00 Estrada da Vitória e Av. Mário Soares

16 julho 08.00 VR 1 - Tr. do Valado e Estrada do Aeroporto - Reta das Neves

20 julho 17.00 VE 1 - Túnel do Cortado/V.E. - 1 Moinhos - Faial

22 julho 14.00 Av. do Infante e Estrada Comandante Camacho de Freitas

24 julho 08.00 VR 1, km 29.7 - Gaula

28 julho 14.00 Rua 5 de Outubro e Av. São Tiago Menor

30 julho 08.00 VR 1 Km 6.0 sentido Oeste/Este - Quinta Grande

Portalegre

09 julho 07.30 EN 372 - Elvas

15 julho 08.00 Av. do dia de Portugal - Elvas

17 julho 08.30 Av. de Badajoz - Portalegre

22 julho 08.30 Av. do Bonfim - Portalegre

Porto

02 julho 14.00 Estrada da Circunvalação - 9389 - Porto

06 julho 20.00 Estrada da Circunvalação - 10012 - Porto

08 julho 08.00 Estrada D. Miguel - Gondomar

11 julho 00.00 EN 14 - Matosinhos

13 julho 14.00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

15 julho 08.00 Av. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira

18 julho 00.00 AEP - Porto

20 julho 20.00 Estrada da Circunvalação - 11089 - Porto

22 julho 08.00 Estrada Municipal 556 - Santo Tirso

27 julho 14.00 Via Engenheiro Edgar Cardoso - Vila Nova de Gaia

29 julho 14.00 Av. D. João II - Oliveira do Douro

30 julho 08.00 Rua Gomes Amorim - Póvoa de varzim

Santarém

08 julho 08.00 Barreira Alva - Torres Novas

08 julho 08.00 Valbom - Tomar

13 julho 08.00 EN 3, Calçadinha - Santarém

15 julho 08.00 Rua D. Afonso Henriques - Entroncamento

16 julho 08.00 Av. Bombeiros Voluntários - Ourém

23 julho 08.00 Circular Urbana N/S - Santarém

29 julho 15.00 Av. António Fonseca Farinha - Abrantes

Setúbal

03 julho 08.00 Av. Arsenal do Alfeite - Almada

03 julho 15.00 Av. 1.º Maio, Amora - Seixal

09 julho 08.00 Av. Arsenal do Alfeite - Almada

09 julho 11.00 Av. do Mar, Amora - Seixal

13 julho 08.00 Circular Externa - Montijo

14 julho 09.00 Av. 1.º Dezembro 1640, Seixal

21 julho 08.30 ET Estrada de Santas - Setúbal

24 julho 08.00 Av. Arsenal do Alfeite - Almada

30 julho 09.00 Av. do Mar, Amora - Seixal

Viana do Castelo

11 julho 20.00 Av. 25 de Abril - Viana do Castelo

18 julho 10.00 Av. Paulo VI - Darque

28 julho 09.00 Estrada da Papanata - Viana do Castelo

Vila Real

02 julho 09.00 Av. da Unesco - Vila Real

06 julho 14.00 Rua da Paz - Chaves

15 julho 14.00 Av. do Regimento de Infantaria 13 - Vila Real

17 julho 09.00 Av. Doutor Mário Soares - Chaves

30 julho 09.00 Av. Aureliano Barrigas - Vila Real

31 julho 14.00 Av. Rainha Dona Mafalda - Chaves

Viseu

02 julho 08.30 Av. Salamanca - Viseu

06 julho 08.00 Av. Prof. Reinaldo Cardoso - Viseu

07 julho 08.00 Av. Dom Egas Moniz - Lamego

08 julho 08.00 Av. da Europa - Viseu

21 julho 08.00 Av. Alexandre Alves - Viseu