Rixa na Praia do Tamariz. Dois jovens esfaqueados (veja as imagens)

Dois adolescentes foram esfaqueados, no sábado à tarde (11 de julho) , na sequência de uma rixa na praia do Tamariz, no Estoril. Segundo a PSP, que foi chamada do local, tratou-se de um confronto entre cerca de duas dezenas de jovens, ocorrido pouco depois das 18.00.

Pelas imagens que foram colocadas nas redes sociais é possível ver como as cenas de violência geraram o pânico entre os veraneantes que se encontravam na praia.

Um dos jovens foi atingido no braço e o outro na omoplata. Foram ambos assistido no Hospital de Cascais. Rixa pode ter sido resultado de um acerto de contas entre dois gangues.

Não foi efetuada qualquer detenção.