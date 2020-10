Quase 3000 vagas na 3ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior

De acordo com nota do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior enviada às redações, os resultados da terceira fase do concurso nacional de acesso, cujas candidaturas decorrem entre 22 e 26 de outubro, serão previsivelmente divulgados na sexta-feira, 30 de outubro, ficando assim concluídos o Concurso de 2020.

Estima-se que o número total de novos ingressos no ensino superior em todos os ciclos de estudos, públicos e privados, atinja cerca de 95 mil novos estudantes matriculados no presente ano letivo de 2020/21, mais nove mil do que os cerca de 84 mil pessoas em 2019, incluindo o Concurso Nacional de Acesso; outras formas de ingresso no sistema público; formações curtas (cursos técnicos superiores profissionais) e ingresso no sistema privado.