PSP investiga assaltos a vários escritórios de advogados em Aveiro

Vários escritórios de advogados foram assaltados no último fim de semana em vários locais da cidade de Aveiro, informou nesta terça-feira a PSP, que está a investigar o caso.

Em declarações à Lusa, fonte da PSP referiu que os assaltos ocorreram entre sexta-feira e segunda-feira de manhã, escusando-se a dar mais pormenores.

Uma das advogadas vítimas do crime contou à Lusa que, no total, terão sido assaltados cerca de uma dezena de escritórios de advogados nas ruas do Recreio Artístico, Homem Cristo Filho, Gustavo Ferreira Pinto Basto, Capitão Sousa Pizarro e Dr. Alberto Souto.

A mesma fonte referiu que os assaltantes arrombaram as portas e entraram nos escritórios, mas não terão levado nada.

"Estamos todos intrigados com o motivo dos assaltos, porque ninguém deu conta da falta do que quer que fosse", disse a causídica.

A advogada referiu ainda que, aparentemente, não há qualquer ligação entre os advogados que foram assaltados, uma vez que não têm processos em comum e trabalham em áreas de direito diferentes.