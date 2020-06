PSP faz operação "de grande envergadura" no Bairro do Pombal em Oeiras. Há 12 detidos

A Polícia de Segurança Publica (PSP) está a realizar esta manhã uma operação "de grande envergadura" no Bairro do Pombal, em Oeiras, no cumprimento de mandados de detenção e de busca de domiciliária por crimes de roubo, entre outros. Até ao momento, há 12 detidos, informou a PSP no local.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa adianta que estão em causa crimes de roubo, ofensas à integridade física qualificada e participação em rixa. Mais de uma centena de elementos da PSP participam nesta operação.

No local da mega operação, a intendente da PSP Ana Neri explicou aos jornalistas que este processo teve origem numa ocorrência a 4 de maio, "que decorreu, num primeiro momento, no McDonald´s de Paço de Arcos, onde estiveram envolvidos vários indivíduos em agressões". Refere que "houve vários roubos, ofensas à integridade física grave a cidadãos que estiveram internados". Um estafeta da Uber Eats foi um dos agredidos, afirmou a intendente da PSP.

"É aí que tem origem este processo que culminou hoje com a realização de 13 buscas domiciliárias. Temos neste momento 12 detidos, entre os 19 e os 26 anos". Todos os detidos estiveram nos desacatos que aconteceram em Paço de Arcos.

Numa segunda ocorrência, intervenientes na rixa no McDonald's deslocaram-se para o Bairro do Pombal, onde a PSP, na altura, identificou e deteve uma pessoa. A intendente Ana Neri explica que nesse momento ocorreu uma "desordem grande" e dois agentes da PSP ficaram feridos, tendo sido registados danos em viaturas da polícia.

A PSP indicou ainda que foi registada a apreensão de estupefacientes, de um gás pimenta e uma soqueira, informação divulgada numa altura em que as diligências ainda estavam a decorrer.

Atualizado às 10:15