PSP desafia portugueses a passar a Páscoa em família sem sair de casa

Com as medidas de isolamento em vigor e a impossibilidade de viajar para fora do concelho de residência, este ano a Páscoa, época em que a família alargada tradicionalmente se reúne, será forçosamente diferente. Mas, graças às plataformas virtuais, as pessoas não têm de deixar de se ver neste domingo tão especial. E até há um desafio da PSP que ajuda "a passar" a Páscoa em família sem sair de casa.

A iniciativa chama-se "Desafio Páscoa 2020" e a ideia "é incentivar as famílias a não saírem de casa e ao mesmo tempo a confraternizarem com os familiares distantes através de plataformas virtuais, encontrando uma forma bonita de estreitar os seus laços", explica ao DN o porta-voz da PSP, Nuno Carocha.

Como funciona então o desafio?

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

É simples. "A ideia é que as pessoas nos enviem fotografias o mais originais e criativas possível das suas reuniões virtuais com os familiares distantes. A família vencedora ganha prémios para as crianças, que são oferecidos pelo nosso parceiro nesta iniciativa, a Science4you", adianta o porta-voz da PSP.

Quem quiser participar deve enviar as suas fotos (com um máximo de resolução até 5MB) durante este domingo, entre as 11.00 e as 16.00, para o endereço de email policia1867@gmail.com,

Durante a semana a seguir à Páscoa o júri, constituído por membros da PSP e da Science4you, reunirá também virtualmente, para deliberar sobre o vencedor - ou vendedores. A decisão será divulgada no site e nas redes sociais da PSP.

Para mais informações, o regulamento pode ser consultado no site da PSP.