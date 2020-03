PSD/Madeira repudia aumento de preços da TAP e silêncio do Governo central

O Conselho Regional do PSD/Madeira condenou este domingo o novo aumento das "tarifas do desporto" a praticar pela companhia aérea TAP, decisão que classifica de "inaceitável", e criticou o "silêncio" do Governo central sobre esta matéria.

A tomada de posição tem a ver com a unformação avançada pelo Diário de Notícias da Madeira, em como a TAP vai voltar a aumentar 'tarifas do desporto', adiantando que o valor das deslocações entre as ilhas e o continente vai aumentar 10% a partir de 1 de julho.

Nas conclusões da reunião do Conselho Regional, o PSD/Madeira repudiou "a inaceitável decisão que a TAP tornou pública, após avanços e recuos, relativamente às tarifas destinadas ao desporto, numa postura que confirma e acentua a falta de rumo, de estratégia e de planeamento de uma companhia que, sendo maioritariamente detida pelo Estado português, mais uma vez desrespeita e prejudica a região e todos os madeirenses e porto-santenses".

O PSD/M lamenta que, "perante aquilo que tem sido um ataque permanente à região", o Governo da República se mantenha "em silêncio, numa atitude alheada e irresponsável que deixa clara a preocupação do Partido Socialista para com a defesa dos interesses da Madeira".

Nas conclusões da reunião, o partido lembra que "há 78 meses consecutivos que a economia regional cresce, crescimento esse que se reflete na criação de empresas, no aumento do investimento público e privado, na criação de emprego, no crescimento do consumo e da procura externa e, no fundo, em todos os indicadores da atividade económica".

O Conselho congratulou-se com a aprovação do Orçamento Regional que aloca recursos financeiros para as áreas sociais - nomeadamente para a saúde, educação, habitação, apoio social - que, declara, "contam com mais 24 milhões de euros face a 2019".

Regozijou-se, igualmente, pelo papel que os deputados do PSD/M eleitos à Assembleia da República assumiram durante a discussão e aprovação do Orçamento de Estado para 2020, "numa posição de força" que, segundo destaca, "deixou, mais uma vez, evidente, quem é que está ao lado dos madeirenses e porto-santenses e quem é que verdadeiramente luta pela resolução dos problemas da região".

Lembrou que o PSD apresentou 50 propostas de alteração ao Orçamento de Estado e fez aprovar 13, enquanto que o PS apresentou duas e votou contra as 66 propostas apresentadas, por todos os partidos, a favor dos madeirenses e porto-santenses.

"Recorde-se que foi graças ao PSD que, ao fim de quatro anos, não só se criaram condições para que finalmente avançasse a obra do novo Hospital da Madeira, como se clarificou o cofinanciamento de 50%, por parte do Governo da República. Assim como também foi graças ao PSD que o Orçamento de Estado integrou a redução dos juros do empréstimo da dívida e que o subsídio de mobilidade, o ferry todo o ano ou o passe Sub-23 foram finalmente enquadrados", referem as conclusões.

O Conselho Regional destacou, ainda, a aprovação do novo Regulamento de Quotizações do PSD/Madeira que, desde o Congresso de janeiro de 2019, estava a ser preparado e informa, por fim, que o Congresso Regional terá lugar no próximo mês de outubro, em data que será oportunamente avançada.