Professor contratado agride aluno no primeiro dia. PSP investiga

Era o primeiro dia de aulas de um professor de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), contratado pela Escola Secundária Rainha D. Leonor, em Lisboa, para um horário de seis horas. Apresentou-se esta segunda-feira aos alunos e as coisa correram mal com uma turma do 8.º ano.

O professor "agrediu física e verbalmente um aluno no decorrer de uma aula, com enorme violência, de acordo com o testemunho da vítima e dos seus colegas", diz em comunicado a Associação dos Encarregados da Educação da escola (APEE/Rainha).

Acrescenta que não têm ocorrido episódios de violência no estabelecimento de ensino. E "é com grande preocupação que a associação de pais vê um episódio violento e inadmissível acontecer dentro de uma sala de aula". E, se os factos se confirmarem, pede o afastamento do professor acusado de agressão.

Explicam que, na sequência daqueles acontecimentos, foi chamada a patrulha da PSP da Escola Segura, que tomou conta da situação, ouviu o aluno alvo das agressões e três colegas como testemunhas. Uma segunda equipa policial deslocou-se ao estabelecimento de ensino para registar as lesões ao aluno. Vítima que, também, foi observada no hospital.

Também o professor em causa foi ouvido pela PSP.

Toda a descrição do que aconteceu nesta manhã de segunda-feira está no comunicado da associação de pais, que reuniu com Hermínia Silva, diretora do agrupamento escolar para esclarecer a situação. A direção disse ao DN "não prestar declarações".

A APEE/Rainha "repudia a atuação do professor e considera não haver nenhum argumento que justifique o uso de violência física e verbal por parte de um docente em sala de aula".

O serviço de psicologia e orientação da escola está a acompanhar o aluno e a turma.