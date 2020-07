Prisão preventiva para suspeito da morte de Bruno Candé

DN com Lusa

Segundo a mesma fonte, o homem de 76 anos foi ouvido esta manhã no Tribunal de Loures (distrito de Lisboa), tendo-se "remetido ao silêncio". Num comunicado divulgado no sábado, a família de Bruno Candé Marques referiu que o ator "foi alvejado à queima-roupa, com quatro tiros, na rua principal de Moscavide", e que "o seu assassino já o havia ameaçado de morte três dias antes, proferindo vários insultos racistas".

A família mencionou que a vítima, de 39 anos, era ator da companhia de teatro Casa Conveniente desde 2010, tendo participado em telenovelas.

Também no sábado, a PSP informou,, sem identificar a vítima, que um homem morreu após ter sido baleado em várias partes do corpo por outro homem com cerca de 80 anos, na Avenida de Moscavide, adiantando que o suspeito tinha sido detido e que a arma de fogo tinha sido apreendida.