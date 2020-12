Fachada de prédio desaba em Lisboa após explosão. Veja os vídeos exclusivos DN

Um incêndio num prédio de quatro andares, no centro de Lisboa, causou esta manhã um ferido grave e quatro ligeiros, que foram transportados para o hospital de São José, em Lisboa, disseram à Lusa bombeiros e PSP. Há ainda dois desaparecidos.

(Imagens exclusivas DN)

De acordo com os Bombeiros Sapadores, o alerta foi dado às 07:48 para uma explosão seguida de incêndio num prédio na Rua de Santa Marta, números 41/42.

Em declarações à comunicação social no local, o comandante dos bombeiros, Tiago Lopes, informou que o incêndio foi extinto na fronte do edifício, estando, pouco depois das 09:00, a ser combatido ainda nas traseiras, embora circunscrito e sem perigo de passar para os edifícios adjacentes.

Segundo o vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Carlos Castro, há a registar cinco feridos, um dos quais em estado grave, mas no edifício viviam nove pessoas, duas das quais estão desaparecidas e outras duas não se encontravam no edifício.

"Há cinco pessoas feridas e falta confirmar se são pessoas do edifício ou se estavam a passar. Temos a suspeita que faltam duas pessoas. Vamos avançar com a equipa cinotécnica do regimento de sapadores bombeiros para apurar se essas pessoas estão ali ou não", disse.

Segundo Tiago Lopes, "uma das empenas do edifício não inspira confiança" para que os bombeiros possam entrar no edifício para realizar buscas pelos dois desaparecidos, pelo que estão a recorrer a cães.

"Caso os cães não detetem qualquer vida, temos de entrar, com remoção dos escombros de forma meticulosa para não criar mais danos aos prédios contíguos também", disse, salientando que é um trabalho que pode demorar horas.

"Só podemos mexer uma pedra quando tivermos a certeza que não está ninguém por baixo", acrescentou.

O responsável destacou que estes edifícios são ainda "em pedras resistentes e tabique, o que dá fragilidade tanto ao edifício como aos prédios adjacentes".

Segundo o vereador Carlos Castro, a explosão poderá ter sido originada por uma explosão de gás.

O responsável destacou que também as pessoas dos prédios contíguos foram retiradas, não sabendo precisar quantas.

A parte da frente do edifício ruiu e várias projeções atingiram o Hospital de Santa Marta, acrescentou o vereador. A explosão atingiu também viaturas estacionadas naquela rua, que se encontra cortada ao trânsito.

"Parte da fachada do prédio caiu para a via pública em cima de viaturas", acrescentou à Lusa o oficial de dia da PSP.

Neste momento, segundo o site da Proteção Civil, estão no local 50 operacionais, apoiados por 20 viaturas.