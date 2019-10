Portugal com 5.ª maior taxa de assaltos da União Europeia

Portugal é o 5.º país da UE com maior taxa de assaltos

De acordo com o gabinete estatístico da UE, a Bélgica (167 por 100 mil habitantes), a França (150), a Espanha (144), Inglaterra e País de Gales (parte do Reino Unido, 132) e Portugal (115) apresentaram, em 2017, as mais altas taxas de assaltos registados pela polícia.

No outro extremo da tabela estão a Roménia (16 por 100 mil habitantes), Estónia e República Checa (15 cada), Chipre (14, Eslovénia (12), Eslováquia e Hungria (9 cada).

Na UE, foram registados 396 mil assaltos por 100 mil habitantes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Eurostat define assalto como roubo com uso de força.