Polícia apedrejada por cerca de 30 pessoas no Casal de Mira na Amadora

Um grupo de cerca de 30 pessoas apedrejou esta quarta-feira a PSP no bairro Casal de Mira, na Amadora, no distrito de Lisboa, depois de um motociclista ter sido intercetado por estar a conduzir sem capacete, revelou a polícia.

Em resposta à agência Lusa, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) adiantou que, pelas 14.49, os elementos policiais "visualizaram um motociclista sem capacete" e que, após ter sido abordado, a situação descambou.

"Durante esta ocorrência, um grupo de cerca 30 indivíduos apedrejou os elementos policiais", referiu fonte do Cometlis, acrescentando que "foram usados disparos de shotgun" para dispersar as pessoas.

A PSP realçou que ninguém ficou ferido nem há danos materiais a registar.

De acordo com as forças policiais, apenas uma mulher foi detida no local, por injúrias e ameaças aos elementos policiais e por resistência à autoridade.