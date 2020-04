PJ apreende documentos da PIDE à venda na internet

Negativos, um dossier de informação e um livro manuscrito de registo de nomes. Estes são os "documentos relevantes" da extinta PIDE/DGS que a Polícia Judiciária (PJ) apreendeu, conforme informou esta quinta-feira, esta força de segurança.

A Diretoria do Norte da PJ, com a colaboração da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas, na sequência de diligências de recolha de informação e investigação, conseguiu "localizar e apreender um importante acervo documental".

Entre os documentos apreendidos estão "setecentos negativos de clichés fotográficos, aparentemente de fichas biográficas de indivíduos identificados por aquela antiga Polícia, classificados pelo nome e respetiva alcunha", refere a PJ, em comunicado enviado à redação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Além dos negativos, integrando resenha datiloscópica [impressões digitais], constitui ainda o lote um dossier/inquérito de recolha de informação datilografado e um livro manuscrito de registos de nomes", acrescenta a PJ.

Os serviços da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) deram o alerta à Polícia Judiciária, "após o material ter sido colocado à venda na internet".

As diligências da PJ culminaram na apreensão dos documentos "ao seu possuidor, um particular". O material vai agora ser alvo de "perícias forenses e determinação de autenticidade".

Recorda a PJ que, de acordo com a Lei 4/91 de 17 de janeiro, "o arquivo da extinta PIDE/DGS foi integrado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, pelo que todos os núcleos documentais que integrem tal arquivo e se encontrem dispersos devem ser remetidos ao Arquivo Nacional".