Piloto desmaia durante voo Porto-Funchal. Avião obrigado a regressar ao Porto

No voo, que decorreu durante a passada sexta-feira, 3 de janeiro, a aeronave teve de regressar ao aeroporto do Porto pelo co-piloto que não tinha habitações para aterrar no Funchal.

De acordo com o site The Aviation Herald, o piloto do voo B738 terá sofrido de baixa pressão sanguínea e terá ficado cerca de um minuto inconsciente. Uma fonte contou ao site especializado que o piloto foi assistido a bordo por um médico que se encontrava entre os passageiros.

O avião aterrou sem problemas no Aeroporto Sá Carneiro, de onde tinha saído cerca de 2:15 horas antes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com o Jornal de Notícias, documentação oficial da NAV Portugal sobre a operação aérea na Madeira revela que os requisitos para que um piloto esteja apto a pilotar um avião comercial com destino ou origem no aeroporto Cristiano Ronaldo tem de ter: 200 horas de voo, no mínimo, no tipo de avião a utilizar na Madeira, o piloto deve ter realizado uma aterragem e descolagem no Funchal ou treino em simulador com aterragem e descolagem em más condições meteorológicas naquela pista.

Em alternativa, poderá ter feito um voo treino para aquele destino com aterragem e descolagem, supervisionado por um instrutor no lugar de co-piloto. A certificação para voar enquanto piloto no comando para o Funchal tem de ser renovada de seis em seis meses.