Padre Américo, fundador da "Casa do Gaiato", mais perto da beatificação

O Papa Francisco aprovou a publicação do decreto que reconhece as "virtudes heroicas" do Padre Américo, fundador da Obra da Rua, anunciou o Vaticano.

A notícia, avançada pela agência Ecclesia, refere que está assim dado o primeiro passo para a beatificação do padre Américo Monteiro de Aguiar.

O reconhecimento das "virtudes heroicas" é um passo central no processo que leva à proclamação de um fiel católico como beato e é a "penúltima etapa para a declaração da santidade". No que diz respeito à beatificação, exige-se o reconhecimento de um milagre.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O processo de beatificação foi introduzido em 22 de março de 1986, pela "Obra da Rua".

Em julho de 2006, no cinquentenário da morte do Padre Américo, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, lembrou a forma como o lema do sacerdote para as suas casas onde recebia os rapazes de famílias desfavorecidas. "Obra de rapazes, para rapazes, pelos rapazes".

"Este Padre, que encarnou concretamente a sua missão de Pai, estruturou cada uma das 'Casas do Gaiato' sobre o amor generoso e sem condicionantes dos Padres que o continuaram, aos educandos, vindos de situações familiares e sociais deploráveis. Igual amor sem limites e sem aplausos ele o tem como certo também na multidão de apoiantes e benfeitores, de quem nunca recebia doações por morte ou com aplausos publicitados", lê-se na homenagem prestada.

A "Obra do Padre Américo" é uma instituição particular de solidariedade, fundada em 1940, e que tem como objetivo acolher, educar e integrar na sociedade crianças e jovens que, por qualquer motivo, se viram privados de meio familiar normal.A "Obra", com sede em Paço de Sousa (Porto), organiza-se em casas onde acolhe rapazes desde a mais tenra infância até cerca dos 25 anos.

A instituição Tem casas em Miranda do Corvo (Coimbra), fundada em 1940; Paço de Sousa (Porto), fundada em 1943; Loures - Santo Antão do Tojal (Lisboa), fundada em 1948 - sob o encargo da Diocese de Lisboa, atualmente não pertence à Obra da Rua, mantendo apenas o nome como lembrança da instituição que lhe deu origem; Beire (Paredes), fundada em 1955; Setúbal, fundada em 1956.

Tem igualmente casas em Angola (Benguela, fundada em 1962 e Malange, fundada em 1963) e Moçambique (Maputo, fundada em 1965)

O Padre Américo, ou Pai Américo, como era conhecido, nasceu em 23 de outubro de 1887, na freguesia de Galegos, concelho de Penafiel. Ingressou aos 36 anos no Convento Franciscano de Villariño de la Ramallosa, Galiza, do qual sai após dois anos de vida conventual.

Recebido no Seminário de Coimbra em 1925, foi ordenado Presbítero em 28 de julho de 1929. Em 19 de março de 1932 é encarregado da Sopa dos Pobres, em Coimbra. Dedica-se ao apostolado da Caridade, nos tugúrios de famílias em dificuldades. Visita hospitais e cadeias. De 1935 a 1939 organiza Colónias de Campo, lê-se no Anuário Católico.

Em 7 de janeiro de 1940 foi criada a Obra da Rua com a fundação da primeira Casa do Gaiato, em Miranda do Corvo. O sacerdote fundou também o jornal "O Gaiato", que servia para angariar fundos para as várias casas.

O Padre Américo morreu a 16 de julho de 1956, no Hospital Geral de Santo António, no Porto.