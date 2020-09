Outono arranca com chuva intensa e trovoada no Norte e no Centro do país

O outono começa esta terça-feira e vai arrancar com mau tempo no norte e no centro do país.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), vai registar-se um dia com "muita nebulosidade com precipitação localmente intensa e com trovoadas no Norte e Centro, e céu pouco nublado no Baixo Alentejo e Algarve".

Nas regiões Norte e Centro, as mais afetadas pelo mau tempo, os períodos de chuva ou aguaceiros vão começar de manhã, mas é a partir da tarde que se vão tornar mais intensos, podendo ser "ocasionalmente acompanhados de trovoadas".

Na zona da Grande Lisboa, o céu terá "períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir da tarde", estando prevista a "possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou

aguaceiros fracos".

Na região Sul, o céu deverá apresentar-se "geralmente pouco nublado nas regiões do interior até meio da manhã e no Baixo Alentejo e Algarve", podendo haver "períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte de Sines até início da manhã, e aguaceiros no Alto Alentejo a partir do meio da tarde".

Relativamente a temperaturas, para o Porto estão previstas mínimas de 15º C e máximas de 23º C. Em Lisboa estará um pouco mais de calor, com a temperatura a variar entre os 17º C e os 25º C.

Para esta quarta-feira o cenário será semelhante, com o IPMA a prever "muita nebulosidade, com precipitação localmente intensa e trovoadas no Norte e Centro" e "uma pequena descida da temperatura máxima no Centro e Sul".