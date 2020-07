Oleiros. Casa evacuada entre frentes de fogo

Dois moradores do lugar de Cabeço, no concelho de Oleiros, deverão ser retirados de casa, que estará entre duas frentes de fogo, avançou a SIC Notícias. O incêndio em zona de pinhal está a ser combatido desde as 15:30 por bombeiros dos distritos de Coimbra, Leiria e Castelo Branco, informou a Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco à Lusa, no combate ao incêndio estão envolvidos 164 operacionais de diversas corporações dos três distritos, apoiados por 43 viaturas e sete meios aéreos.

Ainda segundo a mesma fonte, apesar do esforço dos operacionais no terreno, o incêndio continua a lavrar com alguma intensidade junto à povoação de ​​​​​​​Moutinhosa, numa zona de pinhais.