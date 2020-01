Oficial de justiça agredida no Tribunal de Matosinhos

É mais uma agressão no Tribunal de Matosinhos, onde há duas semanas foram agredidas uma juíza e uma procuradora do MP. Uma oficial de justiça foi esta terça-feira à tarde agredida no Tribunal de Matosinhos, no distrito do Porto, tendo o agressor ficado detido, indicou fonte do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ). A oficial de justiça foi agredida na face.

Segundo revela o sindicato, através do seu secretário-geral, o agressor "estaria a tirar fotografias às testemunhas durante julgamento de processo crime quando foi chamado à atenção" que não o podia fazer e que lhe seria retirado o telemóvel. Não terá gostado e esbofeteou uma oficial de justiça.

"O agressor foi detido e será presente ao juiz amanhã, quarta-feira. Esta situação vem, uma vez mais, demonstrar a falta de segurança em que no dia a dia os Oficiais de Justiça trabalham", aponta António Marçal, secretário-geral do sindicato, em publicação colocada no Facebook.

O SFJ garante que "dará todo o apoio à funcionária e exigirá da tutela a efetiva criação de condições de segurança para que os funcionários possam desempenhar cabalmente as suas funções".

Contactada a PSP do Porto, fonte do Comando Metropolitano indicou à Lusa que estaforça policial está a "investigar" uma "situação ocorrida no Tribunal de Matosinhos" onde, "depois de uma audiência ter sido adiada, os intervenientes no caso se envolveram".

Este caso acontece cerca de duas semanas depois de uma juíza e de uma procuradora do Ministério Público terem sido agredidas no Tribunal de Família e Menores de Matosinhos.

No dia 15 de janeiro, no âmbito de uma audiência de regulação do poder parental e, na sequência de uma agressão, uma mulher com cerca de 30 anos foi detida e conduzida às celas do tribunal de Matosinhos. Ficou em prisão preventiva.