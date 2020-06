O Século" não realiza colónia de férias devido à covid-19

De acordo com comunicado a decisão foi tomada por parte da Fundação depois de "uma longa e ponderada análise das medidas das Direção Geral de Saúde (GDS) e do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ)".

A falta de condições para realizar as atividades de férias em segurança para os participantes colaboradores e todos os utentes devido à pandemia da covid-19 levaram à decisão.

A Colónia de Férias da Fundação "O Século" é herdeira da Colónia Balnear Infantil " O Século", que nasceu em São Pedro do Estoril, numa antiga fábrica de conservas, a 10 de Setembro de 1927, concretizando a ideia do então jornalista e diretor do Jornal" O Século", João Pereira da Rosa, com o objetivo de proporcionar às crianças dias de férias na praia.