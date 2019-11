Novo sismo sentido do Faial, o segundo em menos de 12 horas

Inundação e sismos. Cientistas alertam para "4 graves falhas" no estudo sobre aeroporto do Montijo

Sismo de 4,4 na escala de Richter na freguesia do Capelo na ilha do Faial

Um sismo foi registado na quinta-feira à noite no Faial, com magnitude de 3,4 na escala de Richter, o segundo sentido em menos de 12 horas na ilha, informaram esta sexta-feira as autoridades.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) indicou que pelas "22:35 locais (23:35 em Lisboa) do dia 7 de novembro foi registado um evento com magnitude 3,4 (Richter) e epicentro a cerca de 29 quilómetros a noroeste do Capelo, ilha do Faial".

"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) na Praia do Norte, concelho da Horta (ilha do Faial)", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este sismo acontece menos de 12 horas depois de um outro se ter sentido às 13:44 (mais uma hora em Lisboa) nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores, com magnitude "3,8 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 30 quilómetros a oeste do Capelo (Faial)", indicou Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).