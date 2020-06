Nove meios aéreos e 147 bombeiros combatem fogo em Aljezur

O alerta para o incêndio foi dado às 12:55, estando empenhados no combate 147 operacionais, 39 veículos e nove meios aéreos, que tentam controlar o fogo numa área florestal na Bordeira, no concelho de Aljezur, adiantou à Lusa a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

"É uma zona de mato e o fogo está a deflagrar com muita intensidade, ajudado pelo fenómeno do vento que se faz sentir na zona e está a dificultar o combate", referiu a mesma fonte.

Questionado sobre se o incêndio estava a pôr em risco populações ou bens, a mesma fonte garantiu que, até ao momento, "não há registo de situações de risco para pessoas e habitações".