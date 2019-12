No lugar da escola há um supermercado. Em 20 anos fecharam 56 primárias

A antiga escola primária de Vila Nova, no concelho de Praia da Vitória, na ilha Terceira, é o exemplo de como os estabelecimentos de ensino criados na década de 1940 - com o Plano dos Centenários que visava combater o analfabetismo - têm hoje um outro fim. O edifício foi alienado pelo município em hasta pública e acabou transformado num supermercado.

Nos últimos 20 anos, em que foi posto em prática o plano de mega-agrupamentos, encerraram 56 escolas primárias no arquipélago dos Açores, de acordo com uma reportagem da RTP Açores.

Além da concentração em escolas maiores, há cada vez menos crianças nas periferias e as escolas de freguesias mais pequenas acabam encerradas. Os alunos existentes foram transferidos para os novos mega-agrupamentos.

"Não fazia sentido as escolas estarem vazias. Havia que aproveitar esses edifícios e não havendo nem da junta de freguesia nem das associações locais a necessidade de utilização desses espaços, a Câmara procedeu à alienação em hasta pública", explicou Tiago Ormonde, vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória, respondendo a transformação da escola em supermercado. Entre os habitantes locais ouvidos pela RTP, há uma certa resignação - "pelo menos tem alguma coisa de útil" - mas há quem defenda que seria preferível dar-lhe um destino ligado à educação.

Na verdade, a maioria das 56 escolas encerradas está entregue a entidades públicas, funcionando agora como sedes de juntas de freguesia, como centros dia, sedes de escuteiros ou casas do povo. Álamo Meneses, presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, disse à RTP que "tenta-se sempre dar um uso que seja o melhor para freguesia".

Com a mudança, os alunos vão para escolas de maior dimensão e com mais oferta de qualidade. Rodrigo Reis, diretor regional de Educação, aponta que os novos agrupamentos "permitiram que estes alunos tivessem acesso a outros recursos que estas escolas antigas não ofereciam. Agora têm ginásios muito bem equipados, bibliotecas". Subiram os custos com transportes e em assistentes operacionais mas para o responsável o importante é a qualidade pedagógica hoje oferecida.

A maioria destas 56 escolas encerradas nasceram com o Plano dos Centenários, foram construídas na década de 1940 com a missão do combate ao analfabetismo. Entre 1941 e 1961, o plano funcionou em todo o país.

O cenário que se registou nos Açores também se registou no continente, onde muitas escolas primárias desta época foram transformadas para outros usos. Um exemplo é o restaurante A Escola, em Alcácer do Sal.