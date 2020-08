Nevoeiro e fumo do fogo impedem uso de meios aéreos no Gerês

Marcelo falou com filho do piloto falecido. Costa lamenta morte e recomenda "cautela"

Co-piloto ferido no acidente do 'Canadair' "estável e fora de perigo"

Mais de uma centena de operacionais combatem esta segunda-feira o incêndio que desde sábado lavra no Parque Nacional Peneda-Gerês, numa zona de difícil acesso e onde o nevoeiro e o fumo do fogo estão a impedir o uso de meios aéreos.

Num ponto de situação feito à agência Lusa pelas 08:20, o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse que a situação deste incêndio no Lindoso permanece "inalterada relativamente à noite de domingo" e que o fogo "continua a lavrar com muito fraca intensidade em zona de escarpas e fragas"

"Estamos a falar de uma linha com pequenos focos de incêndio, em zonas inacessíveis e, como não sabemos o comportamento que esses pequenos focos podem provocar, não temos o incêndio dominado", disse o responsável, adiantando que no terreno estão "mais de 100 homens, apoiados por mais de 30 viaturas".

Paulo Santos explicou que as viaturas "não conseguem aceder aos locais do incêndio", que terá de ser extinto "por meios terrestres, com equipas apeadas, como as que ainda durante dia de ontem [domingo] foram largadas no terreno com recurso a helicópteros, que os colocaram o mais próximo possível" do fogo.

"São locais quase inacessíveis, [que estão] a entre 800 a 1.000 metros de altitude", acrescentou.

O responsável adiantou também que "grande parte litoral do território está sob nevoeiros matinais" e que estas neblinas, aliadas ao fumo do próprio incêndio que se acumula nos vales, tem impedido o uso de meios aéreos esta manhã.

O fogo, em Lindoso, no concelho de Ponte da Barca, chegou a ser combatido por 10 meios aéreos durante a tarde de domingo. Pelas 08:40, segundo a página da ANEPC, mobilizava 108 operacionais, apoiados por 35 veículos.

O secretário de Estado da Conservação da Natureza revelou no domingo que o incêndio no Parque Nacional Peneda-Gerês já tinha consumido cerca de 200 hectares, mas que os principais esforços de proteção se centram na Mata do Cabril.

"Estamos a fazer tudo para que não chegue à zona de proteção total que é a Mata do Cabril. Aí, sim, temos enormes valores ambientais. É o ex-libris daquele parque nacional, que é o único que temos", disse no domingo o responsável, em declarações à agência Lusa.

Do lado espanhol, dados da Junta da Galiza apontam para 400 hectares ardidos.

No combate às chamas em Lindoso, no sábado, um piloto português morreu e um piloto espanhol ficou gravemente ferido quando o avião Canadair português em que seguiam se despenhou em território espanhol, a cerca de dois quilómetros da fronteira.

O copiloto do avião Canadair está "estável e fora de perigo", segundo fonte do hospital de Braga.

Interior Norte e Centro e alguns concelhos algarvios em risco máximo

Cerca de 50 concelhos do interior Norte e Centro e da região do Algarve estão em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê para esta segunda-feira uma descida da temperatura.

De acordo com o IPMA estão em risco máximo de incêndio cerca de 40 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco e cinco municípios do distrito de Faro.

Em risco máximo estão cerca de 60 concelhos também do interior Norte, Centro e em risco elevado mais de 80 outros municípios dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu, Portalegre, Lisboa, Évora, Beja e Faro.

O risco de incêndio definido pelo IPMA é calculado a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. Tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

A situação de alerta em Portugal continental que tinha sido decertada pelo Governo e colocava em prontidão a resposta operacional das autoridades em todos os distritos, impondo uma série de proibições quanto ao uso do fogo, deixou de vigorar no final do dia de domingo.

O IPMA prevê para esta segunda-feira uma pequena descida de temperatura no interior, vento por vezes forte na faixa costeira a sul do Cabo Raso e nas terras altas e nebulosidade matinal no litoral oeste e Alentejo, que poderá persistir na faixa costeira do litoral Centro.

As temperaturas máximas vão variar entre os 22º (Braga) e os 34º (Évora) e as mínimas entre os 14º (Beja e Évora) e os 20º (Faro).