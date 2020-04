Nem vale a pena pensar em sair de casa. Vêm aí dias de chuva abundante

Guia para passar a Páscoa. Conheça todas as medidas do estado de emergência

Existem todos os motivos em contexto de estado de emergência para se ficar em casa durante o fim de semana. É necessário isolamento para travar a epidemia de covid-19. De resto, os próximos dias vão trazer muita chuva, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Sábado, a chuva começa a cair no sul do país e estende-se depois a todo o território. "Chuva fraca a partir do meio da manhã na região Sul, estendendo-se gradualmente às regiões Centro e Norte a partir da tarde. Vento por vezes forte no litoral oeste e terras altas", diz o resumo do IPMA para o dia 4 de abril.

Com as temperaturas mínimas a subirem nestes dias, no domingo, a chuva será mais intensa. "Céu em geral muito nublado. Períodos de chuva, mais intensa e persistente a partir da tarde e nas regiões Norte e Centro, podendo ser por vezes forte no litoral Norte", prevê o IPMA; acrescentando que haverá "vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, por vezes forte (até 40 km/h) no litoral, sendo moderado a forte (30 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 85 km/h, enfraquecendo a partir do final da tarde".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta tendência mantém na segunda-feira, com a chuva a ser mais provável nas regiões Sul. Mais a Norte e Centro a previsão para descida da temperatura mínima

Os aguaceiros devem persistir, pelo menos, até final da próxima semana e mesmo no fim de semana de Páscoa o céu estará muito nublado e podem ocorrer aguaceiros.

Outros serviços de meteorologia alinham pela mesma previsão.