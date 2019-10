Mulher morta à facada em Carrazeda de Ansiães. Suspeito detido no local

Uma mulher foi morta esta sexta-feira à facada em Samorinha, no concelho de Carrazeda de Ansiães. O presumível autor do crime foi detido no local e há o registo de um ferido, disse ao DN fonte do Comando Territorial da GNR de Bragança.

O crime ocorreu por volta das 08:00 na via pública. O detido será "presumivelmente" o companheiro da vítima mortal, que tinha 44 anos, refere a mesma fonte.

De acordo com o Jornal de Notícias, Albertina Veiga era cozinheira no restaurante da filha. A outra vítima, que ficou com ferimentos graves depois de também ter sido esfaqueada, trabalhava numas obras perto da aldeia de Samorinha.

"À chegada ao local deparámo-nos com dois feridos em estado grave. Um dos feridos era uma mulher, que acabou por falecer no local. A segunda vítima é um homem, que foi transportado por via terrestre para a Unidade Hospitalar de Vila Real", disse à Lusa o comandante dos bombeiros de Carrazeda de Ansiães, Abílio Félix.

O suspeito, segundo a fonte da GNR, tem 54 anos.

No local estiveram 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

A investigação está agora entregue à Polícia Judiciária de Vila Real.

Caso se confirme que este é mais um caso de violência doméstica, Albertina Veiga é a 30ª vítima mortal deste ano. Em 2018, o Governo registou 39 homicídios que ocorreram num contexto de violência doméstica.