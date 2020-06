Mulher morre após ter sido colhida por comboio na Linha de Sintra

Uma mulher foi hoje colhida mortalmente por um comboio, na zona do Braço de Prata, em Lisboa, tendo condicionado a circulação na Linha de Sintra, informaram à agência Lusa as autoridades policiais.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP indica que a vítima terá entre 60 e 70 anos.

Pelas 11:40, a PSP estava a fazer a remoção do corpo e a limpeza da via.

De acordo com a CP, a circulação na linha encontra-se retomada nas duas vias, desde as 11:43, havendo ainda algumas perturbações até normalizar totalmente.

À Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse que recebeu o alerta para a ocorrência às 10:00, referindo que estiveram no local elementos do INEM, da PSP e do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa no local.