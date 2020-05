Mulher mata marido com facada no peito em Estarreja

Homem matou a mãe de 79 anos com sete facadas, na Póvoa de Varzim

Mulher morta à facada em Carrazeda de Ansiães. Suspeito detido no local

Uma mulher matou o marido à facada na madrugada desta sexta-feira em Beduído, concelho de Estarreja, distrito de Aveiro, confirmou o DN.

O crime foi cometido em casa e o alerta foi dado às 3.49.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Estarreja, que estiveram no local, o alvo das facadas foi o peito do homem, de 43 anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Desconhecem-se ainda os motivos do crime.

O Destacamento Territorial de Ovar esteve no local, mas o caso está agora nas mãos da Polícia Judiciária de Aveiro, que deteve a mulher.

em atualização