Mosteiro da Batalha entre os pontos turísticos em destaque no Google Street View

Mosteiro da Batalha estabelece protocolo de colaboração com maior templo budista do mundo

Em tempos de pandemia, o Google diz que nos últimos dois meses houve um aumento de 700% nas pesquisas de passeios turísticos virtuais do Google Street View, que comporta 16 milhões de quilómetros de imagens, sendo que alguns locais até podem ser explorados com a ajuda de guias profissionais.

Entre os pontos turísticos em destaque para a gestora do programa, Valentina Frassi, está o Mosteiro da Batalha, no distrito de Leiria. "O belo Mosteiro da Batalha, no distrito de Leiria, em Portugal, que remonta a 1396. Demorou mais de 100 anos para construir", pode ler-se no blogue do Google.

"Embora as viagens estejam agora fora de questão, isso não significa uma paragem no nosso interesse de aprender mais sobre o que há no mundo. Hoje, convido pessoas de todo o mundo a reservar um dia de viagem virtual no Street View. Quando entro num novo local, isso abala a minha rotina, amplia as minhas perspetivas, faz-me sentir mais criativa e traz um sorriso ao meu rosto", afirmou Valentina Frassi.

Entre os locais sugeridos estão também a Gronelândia, cascatas na Tailândia e no Japão, Le Mont Blanc (Suíça), a Sagrada Família (Barcelona) e as Pirâmides de Gizé (Egito), entre outros.