Morreu o presidente do Instituto Luso-Árabe para a Cooperação

Manuel Augusto Pechirra, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Luso-Árabe para a Cooperação (ILAC), morreu este sábado vítima de cancro. A vida deste alentejano foi ligada nos últimos anos a esta organização da qual era considerado um líder sólido pela longevidade no cargo e pelos laços que criou e fomentou com o mundo árabe.

Aliás, Pechirra foi um dos fundadores do ILAC em 1985, iniciando desde então um processo de abertura de portas ao mundo árabe, bem como de estabilização de relações. Quem o conheceu garante que esses laços foram criados através da combinação da diplomacia, da cultura e do comércio, através de uma linguagem muito própria que manteve Pechirra como elo de ligação com os países árabes.

A notícia da sua morte foi divulgada pelo instituto a que presidia através da própria página de Manuel Pechirra no Facebook, onde depressa se juntaram inúmeras as manifestações de pesar, incluindo de alguns diplomatas portugueses.

Formado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, Manuel Augusto Pechirra viveu comprometido com "o diálogo, cooperação e amizade entre o povo português e os povos árabes", como se lê no seu próprio texto, na página da internet do ILAC. Foi esse mesmo espírito universalista que imprimiu ao instituto enquanto presidente.