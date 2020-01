Morreu o médico Henrique Soudo, antigo presidente do Vitória de Setúbal

Morreu na sexta-feira o médico setubalense Henrique Soudo, de 89 anos, que foi presidente do Vitória Futebol Clube entre 1979 e 1981.

Henrique Paulo das Neves Soudo, médico paraquedista, otorrinolaringologista, trabalhou em Angola e regressou depois a Setúbal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Foi vogal do Conselho Distral de Setúbal da Ordem dos Médicos e foi também líder do CDS de Setúbal, sendo deputado do CDS eleito para a Assembleia da República entre 1983 e 1989.

O Vitória de Setúbal manifestou, este sábado, pesar pelo falecimento de Henrique Soudo, que demonstrou "sempre paixão e dedicação" ao clube. "Irreverente e defensor máximo da instituição, deixou a sua marca bem presente, como homem sério e que dizia sempre a verdade por mais incómoda que fosse", escreveu o clube.